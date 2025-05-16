Генштаб рассказал о новых российских потерях. Сводка за 16 мая

Прорыва в переговорах Украины и РФ не будет, — Рубио

Зеленский объяснил, зачем Путин тянет время

В Белом доме ответили, когда Трамп окажется «в одной комнате» с Путиным

Украинца обвинили в поджоге дома Стармера в Лондоне

Трамп объявил о сделках с ОАЭ на 200 млрд долларов

16.05.25 12:45

В приложении «Резерв+» расширили перечень отсрочек

16.05.25 11:33

В Стамбуле началась встреча Украина-Турция-США

16.05.25 10:46

В Белом доме ответили, когда Трамп окажется «в одной комнате» с Путиным

16.05.25 09:48

Прорыва в переговорах Украины и РФ не будет, — Рубио

15.05.25 15:33

Банки могут отменить лимиты на переводы для украинцев. Названо условие

15.05.25 14:33

Трамп готов посетить завтра переговоры в Турции, но есть условие

15.05.25 11:45

В ЕС подтвердили согласование 17-го пакета санкций против России

15.05.25 10:09

На фронте погиб известный украинский ведущий Максим Нелипа

15.05.25 09:53

Потери РФ в войне превысили 970 тысяч человек

14.05.25 16:38

В Испании задержали Олега Гладковского