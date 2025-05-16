Генштаб рассказал о новых российских потерях. Сводка за 16 мая

Силы обороны за прошедшие сутки нейтрализовали еще 1100 оккупантов. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в Facebook.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 16.05.25 ориентировочно составили:
— личного состава — около 971 690 (+1 100) человек,
— танков — 10 825 (+13) ед.,
— боевых бронетранспортеров — 22 546 (+32) ед.,
— артиллерийских систем — 27 908 (+36) ед.,
— РСЗО — 1 385 (+1) ед.,
— средств ПВО — 1 167 (+1) ед.,
— БПЛА оперативно-тактического уровня — 36 123 (+123) ед.,
— автомобильной техники и автоцистерн — 48 713 (+166) ед.
Напомним, на фронте погиб известный украинский ведущий Максим Нелипа.