Все изготовленные в 2025 году колесные самоходные артиллерийские установки CAESAR будут переданы Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на телеканале TF1Info.

Во время включения из Украины Макрон услышал слова бойца 65-й бригады Дмитрия с позывным «Танцор», прямо с передовой.

«Мы все устали, нам очень не хватает помощи, мы хотим, чтобы это все как можно скорее закончилось, но выбить их мы можем только силой», — сказал он.

Макрон ответил: «Я испытываю безграничное уважение и восхищение к украинскому народу и солдатам».

Напомним, Франция готова разместить свои ядерные истребители в странах Европы.