Энтомолог объяснил «нашествие» майских жуков в Украине

Жуки являются частью экосистемы и выполняют функцию регуляторов растительности: без их деятельности луга постепенно зарастали бы лесом. Об этом в интервью Украинскому радио рассказал энтомолог Сергей Глотов.

По его словам, прежде всего майские жуки играют ключевую роль в разложении органических веществ. Личинки первого возраста переваривают отмершие корни, и именно благодаря этому процессу формируются плодородные почвы.

Также майские жуки — важное звено пищевой цепи. Ими питаются птицы, ежи и другие животные. Насекомых всегда больше, чем хищников, поэтому избыток популяции естественно уравновешивается — большинство майских жуков становится пищей для птиц.

Энтомолог отметил, что майские жуки никогда не откладывают яйца в вспаханную землю. Поэтому одним из простых и действенных способов борьбы с ними является перепахивание участка именно в период их лета. Это поможет избежать заражения почвы личинками: «Травить майских жуков неэффективно. Для этого нужны специальные технологии, чтобы на два метра вглубь протравить землю. И еще не известно, что будет хуже: наличие майских жуков или отравленная земля».

Как рассказал Глотов, количество майских жуков, как и многих других насекомых, меняется циклически. Это связано с влиянием различных факторов — природных условий, наличия паразитов, количества хищников. Например, если увеличивается популяция птиц, они уменьшают численность майских жуков, поедая их. А когда видов, сдерживающих популяцию майских жуков, становится меньше, те, соответственно, активно размножаются и становятся заметными.

Такие всплески происходят раз в несколько лет. Весной взрослые майские жуки выходят из куколок, и именно тогда мы их чаще всего замечаем. Подобные циклы характерны для многих видов насекомых — раз в 5, 10 или даже 15 лет их численность может резко возрасти.

Напомним, стало известно, почему навозные жуки «танцуют» на своих шариках.