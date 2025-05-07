Ученые нашли новый источник драгоценного элемента в космосе

Происхождение золота во Вселенной может быть гораздо разнообразнее, чем считалось ранее, передает CNN.

Согласно новому исследованию, опубликованному в The Astrophysical Journal Letters, ученые обнаружили, что золото может образовываться не только во время столкновения нейтронных звезд, но и благодаря вспышкам магнетаров — редкого вида нейтронных звезд с сверхсильным магнитным полем.

Это открытие стало возможным благодаря повторному анализу гамма-излучения от магнетарной вспышки 2004 года. Астрономы выяснили, что эти звезды могут выбрасывать вещество со своей коры под действием мощного нагрева, что, вероятно, способствует синтезу тяжелых элементов, включая золото.

«Это достаточно фундаментальный вопрос о происхождении сложной материи во Вселенной. Это интересная головоломка, которая на самом деле не разгадана», — объяснил ведущий автор исследования Анирюд Патель.

Долгое время ученые были убеждены, что золото появляется только после колоссальных столкновений нейтронных звезд — компактных объектов, образующихся после взрывов сверхновых. Такое событие было зафиксировано, в частности, в 2017 году. Однако исследователи считают, что эти столкновения не объясняют полностью наличие золота в отдаленных уголках Вселенной.

Анализ данных, собранных еще 20 лет назад, помог открыть новый возможный сценарий. Некоторые магнетары во время вспышек выбрасывают вещества, физическая природа которых ранее не имела объяснения. Теперь появилась гипотеза, что именно эти выбросы могли запускать цепь образования тяжелых элементов.

Хотя идея еще требует дальнейшего подтверждения, научное сообщество уже активно обсуждает ее потенциал. Астрофизики предполагают, что магнетары могли быть источником до 10% всех элементов, тяжелее железа, в Млечном Пути.

«Я бы не утверждала, что это действительно новый источник золота. Но эта идея — альтернативный способ его образования», — считает Элеонора Троя.

Напомним, ученые нашли в космосе кое-что ну очень странное.