В ближайшие выходные украинцев ждет погода с нюансами

Синоптики поведали, какой будет погода в Украине в выходные. Появился прогноз Гидрометцентра.

В нем сказано о том, что в субботу, 3 мая, ночью на северо-западе, а днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях пройдет кратковременный дождь, местами гроза. При этом на западе в отдельных районах ожидается град. На остальной территории будет без осадков.

Эксперты небесной канцелярии предупреждают, что днем в западных областях местами будут шквалы 15-20 м/с, в отдельных районах град (I уровень опасности, желтый). Подобные погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

Ночью на Левобережье и в Крыму 1-6 тепла, на поверхности почвы заморозки от минус 5 до 0, днем 15-20 тепла. На остальной территории нашей страны ночью плюс 3-8, в западных областях до 12 тепла, днем плюс 19-24, на побережье морей 13-18 тепла.

В Киеве завтра ночью и в первой половине дня будет сухо, а после обеда пройдет кратковременный дождь. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью 6-8 тепла, днем плюс 20-22.

Также сообщается, что в воскресенье, 4 мая, в западных, северных и большинстве центральных областей умеренные пройдут кратковременные дожди, грозы, днем на Закарпатье и в Карпатах значительные дожди. На остальной территории будет без осадков.

Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в Карпатах, днем в Украине, кроме юго-востока, местами порывы 15-20 м/с.

Ночью плюс 9-14, в юго-восточной части Украины 4-9 тепла; днем плюс 22-27, на западе 19-24 тепла.

В украинской столице послезавтра ночью пройдет небольшой дождь, днем ожидается умеренный кратковременный дождь, гроза. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Ночью плюс 12-14, днем 25-27 тепла.

Ранее синоптики предупредили, что украинцев вновь ждут заморозки.