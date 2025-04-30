Spice Girls: легендарная поп-группа готова вернуться на сцену

Легендарная британская поп-группа Spice Girls готова вернуться на сцену в 2026-м году, чтобы провести мировое турне. Об этом пишет издание The Sun.

В публикации сказано: «Spice Girls наконец-то готовы воссоединиться, чтобы отметить тридцатилетие группы. Джери Холлиуэлл и наставник группы Саймон Фуллер снова на связи и, по слухам, в конце текущей недели встретятся в Майами, чтобы проработать этот вопрос».

Добавляется, что Виктория Бекхэм заявила, что она скорее всего не примет участие в данном проекте. В то же время, остальные участницы группы рассматривают возможность проведения мирового турне в следующем году.

Стоит напомнить, что последнее турне Spice Girls состоялось в 2019-м году, и тоже без Виктории Бекхэм.

Справка:

Группа Spice Girls была образована в 1994-м году в Лондоне. В ее состав в разное время входили Виктория Бекхэм, Эмма Бантон, Мелани Чисхолм, Мелани Браун и Джери Холлиуэлл.

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