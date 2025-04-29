Мелони прокомментировала «майское перемирие» Путина

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони прокомментировала «майское перемирие» президента России Владимира Путина. Дала свою оценку.

Политик сказала: «Мы поддерживаем усилия Дональда Трампа и рады, что Владимир Зеленский выразил свою готовность к безусловному прекращению огня, демонстрируя, что Украина также стремится к миру».

Она подчеркнула: «Теперь Россия должна доказать то же самое. Потому что трехдневное перемирие, объявленное Владимиром Путиным на годовщину победы во Второй мировой войне, это нечто другое и этого явно недостаточно. И мир должен быть справедливым и длительным».

Глава правительства добавила: «Это, в первую очередь, означает надежные гарантии безопасности. "Италия уже давно сделала свое предложение: нужно решение, вдохновленное статьей 5 Вашингтонского договора, даже вне Договора о НАТО».

Ранее Путин объявил «майское перемирие».