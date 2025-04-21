Эндокринолог объяснила, кому не следует пить воду с лимоном

Российский эндокринолог Наталья Новикова поведала кое-что важное. По ее словам, пить воду с лимоном можно не всем людям.

Медик говорит: «Если у человека повышенная кислотность, язвенная болезнь желудка или двенадцатиперстной кишки, то лимон противопоказан, потому что является раздражающим фактором».

Также добавляется, что витамин С, содержащийся в лимоне, усвоится организмом, если употреблять фрукт вместе с водой.

Сказано: «Польза лимона именно в воде заключается только во вкусовой гамме – это вкусно. Витамин C из лимона также усваивается, если его употреблять вместе с водой».

Подчеркивается: «Однако человеку, который имеет проблемы с ЖКТ, лимонная вода противопоказана. Здоровый же человек может пить с удовольствием, если ему это нравится».

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