Итальянцы впервые наблюдали поразительное квантовое явление

Эксперты из Лаборатории квантовых смесей Национального института оптики в Италии наблюдали поразительное квантовое явление. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что впервые было зафиксировано явление капиллярной нестабильности в необычной среде – ультраразреженном квантовом газе.

Поясняется, что капиллярная нестабильность, или нестабильность Плато–Рэлей, проявляется в таких явлениях, как разрыв струйки воды на капли или образование мыльных пузырей.

Добавляется, что она связана с поверхностным натяжением, то есть стремлением жидкости минимизировать свою поверхность.

Указывается, что впервые это классическое поведение удалось воспроизвести в системе, подчиняющейся законам квантовой механики.

Говорится, что на сверхнизких температурах атомы теряют индивидуальность и ведут себя как единое квантовое целое. В таких подобных возможно создание так называемых квантовых капель – самоудерживающихся кластеров атомов, стабилизированных за счет квантовых эффектов.

Ученые с помощью оптических методов создали и наблюдали эволюцию такой капли из смеси ультрахолодных атомов калия и рубидия.

Информируется, что после освобождения в оптическом волноводе капля растягивалась в тонкую нить, которая при достижении критической длины распадалась на более мелкие капли. Их количество зависело от длины исходной нити, аналогично тому, как разбивается струйка жидкости в макромире.

Специалисты рассказали: «Мы впервые описали распад квантовой капли как следствие капиллярной нестабильности. Ранее такое поведение в атомных газах не наблюдалось».

Резюмируется, что результаты опыта открывают путь к созданию массивов квантовых капель, которые могут быть использованы в будущих квантовых технологиях.

Ранее квантовый компьютер предсказал распад Вселенной.