Во Львовской области произошло огненное ДТП

Утром четверга, 10 апреля, на автодороге Львов-Шегини в городе Судовая Вишня (Львовская область) произошло огненное ДТП. О нем поведала местная полиция.

Сообщается, что тут столкнулись и загорелись Mercedes Sprinter и ГАЗель.

В результате аварии травмы получили оба водителя и пятеро пассажиров. Их госпитализировали.

Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства инцидента, уточняются данные всех участников происшествия и диагнозы пострадавших, а также решается вопрос правовой квалификации события.

Ранее огненное ДТП в Николаевской области оборвало две жизни.