В Одессе начали подготовку пляжей к лету

В Одессе работники коммунального предприятия Спасательно-водолазная служба начали проверку дна моря на городских пляжах. Об этом сообщает Укринформ.

Водолазы уже обследовали дно на пляже на 10-й станции Большого Фонтана. Среди найденного — разбитые бутылки, рыболовные сети, винты от водных велосипедов, а также обломки дронов Shahed.

«Проводим обследование водной части и дна. На данный момент водолазы уже обследовали более 40 тысяч квадратных метров водной части территорий. Сейчас мы получили заявки на обследование от 6 предпринимателей и 11 — от города, на проверку коммунальных пляжей», — рассказал руководитель водолазных работ спасательно-водолазной службы Одесского горсовета Игорь Ичанский.

По его словам, проверка одного участка занимает около суток. Все заявки планируют выполнить до конца апреля.

Напомним, на пляже в Одессе обнаружены загрязненные мазутом участки.