Ученые создали уникальную лечебную жвачку

Международная группа экспертов из США и Финляндии разработала уникальную жвачку. Она защищает от герпеса и гриппа.

Заявляется, что в ее основе лежит природный белок FRIL, полученный из бобов Lablab purpureus.

Уже установлено, что она может эффективно снижать вирусную нагрузку, предотвращая распространение инфекций.

Сообщается о том, что лабораторные испытания подтвердили эффективность разработки.

Информируется, что с помощью механической модели рта исследователи выяснили, что жевание резинки в течение пятнадцати минут высвобождает более половины противовирусного белка, снижая концентрацию вирусов гриппа на 95%.

Добавляется, что для вирусов герпеса типа HSV-1 и HSV-2 потребовалось 160 мг и 74 мг белка соответственно.

Уверяется, что данное изобретение соответствует стандартам безопасности как для пищевых продуктов, так и для лекарственных средств.

При этом жвачка сохраняет свои свойства при комнатной температуре в течение 800 дней, что делает ее удобной для массового производства и хранения.

Теперь ученые хотят провести ее клинические испытания с участием людей.

Ранее была выяснена неожиданная польза от жвачки.