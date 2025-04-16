В Финляндии впервые за полвека началась забастовка полицейских

Финские полицейские устроили забастовку. Происходит это впервые с 1976-го года.

Известно, что причиной протеста стали застопорившиеся переговоры по вопросу зарплаты, которые затрагивают почти 80 тысяч сотрудников ведомства.

Теперь из-за акции протеста, которая продлится два дня, в отделениях полиции региона отменяют записи на прием и не принимают заявления о правонарушениях и предоставлении убежища.

Стоит добавить, что к забастовке присоединились тюрьмы в городах Хямеенлинна и Вантаа.

Следует разъяснить, что забастовка проходит из-за спора по коллективному договору между профсоюзами и работодателями. Профсоюзы предложили поднять зарплату государственным служащим наравне с частным сектором на 7,8% в течение трех лет.

Власти страны готовы повысить зарплату только на 6,3% и полагают, что увеличение заработных плат госслужащих сверх этого процента весьма дорого обойдется.

Ранее президент Финляндии сделал неожиданное заявление по поводу России.