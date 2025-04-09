Мужчина в США нанес себе пикантную травму из-за кашля

Необычный печальный инцидент произошел в США. 68-летнему мужчине из Теннесси провели операцию по удалению яичка, которое было разорвано в результате сильного кашля.

Бедолага поведал о том, что после продолжительного приступа кашля у него появилась резкая боль. В результате мужчину госпитализировали.

До этого он не обращался за медицинской помощью.

Известно, что при этом у него были проблемы с сердцем в анамнезе.

Медики говорят, что после осмотра и КТ у него диагностировали спонтанный разрыв яичка без внешней травмы.

Хотя во время операции урологи смогли остановить кровотечение, но спасти яичко не удалось.

У американца также сердечную недостаточность, перенесенный инфаркт и аневризму брюшной аорты. Мужчину прооперировали, после чего выписали из больницы.

Специалисты уверяют, что случай с разрывом яичка они назвали уникальным: такие инциденты не упоминались в медицинской литературе.

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