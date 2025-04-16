За создание в ИИ голых девушек японцам грозит 2 года тюрьмы

Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию
В ЕС нашли способ, как убедить Трампа отказаться от пошлин, — Politico
В Украине на месяц сократили летние каникулы
Трамп сделал заявление о виновных в войне в Украине
Зеленский сказал, каким будет завершение войны в Украине
Мерц высказался о готовности предоставить Taurus Украине
Зеленский рассказал о потерях Украины во время войны
Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных, — Зеленский
Спецпосланник Трампа Виткофф прибыл в Россию, — Кремль
«Коалиция решительных» назвала четыре цели для сил в Украине