За создание в ИИ голых девушек японцам грозит 2 года тюрьмы

Японская полиция арестовала четырех человек за продажу непристойных изображений, созданных с помощью генеративного искусственного интеллекта, что стало первым преступлением такого рода.

Эти четверо, которые якобы делали постеры и продавали их в Интернете, «были арестованы в понедельник по подозрению в продаже непристойных изображений», сообщил AFP представитель токийской полиции.

Они продавали их на аукционах несколько раз в октябре прошлого года, что является преступлением, за которое им грозит до двух лет тюрьмы, штрафы до 2,5 миллионов иен (17 500 долларов) или и то, и другое, сказал он.

NHK сообщает, что подозреваемые использовали бесплатное программное обеспечение AI для создания изображений обнаженных взрослых женщин, "которых не существует в реальном мире".