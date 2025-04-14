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Новости > Путин потратил на войну $1 трлн, — Зеленский

Путин потратил на войну $1 трлн, — Зеленский

Агата Кловская
14.04.25 15:47
172
Путин потратил на войну $1 трлн, — Зеленский

Российский диктатор Владимир Путин за три года полномасштабного вторжения в Украину потратил $1 трлн, и страны-интересанты, которые присоединились к войне, не захотят останавливаться. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в интервью для CBS News, опубликованном в понедельник, 14 апреля.

«Три страны уже втянуты в эту войну. И будут привлечены другие. Либо будет привлечено больше войск из этих стран, если эту войну не остановить. В этой войне сегодня участвуют интересанты. На этом начали зарабатывать деньги северокорейцы, китайцы, иранцы. И когда война продолжается, и тратятся миллиарды, а Путин уже потратил 1 трлн за три года войны, больше 1 трлн долларов на эту войну, то эти страны не захотят останавливаться», — заявил он.

Зеленский напомнил, что сегодня российские заводы работают на 100%.

«Рискуя всей Европой, Путин уже производит столько оружия, сколько во всей Европе. Амбиции Путина — захватить нас. Но все в мире знают. Все знают о войне и о исторических войнах. Если мы её не остановим, она будет продолжаться», — заверил глава государства.

Напомним, Зеленский сказал, каким будет завершение войны в Украине.

Тэги: Владимир Путин, Владимир Зеленский, война в Украине

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