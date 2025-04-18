В Госдепе призвали РФ проявить готовность к завершению войны в Украине

В Государственном департаменте Соединенных Штатов Америки заявили, что Россия срочно должна показать, серьезно ли она настроена говорить об установлении мира в Украине и прекращении войны. С таким заявлением выступила спикер ведомства Темми Брюс на брифинге, передает Укринформ.

Она подчеркнула, что американский госсекретарь Марко Рубио считает, что время для мира наступило сейчас, а не в течение следующих месяцев или лет.

«Он конкретно заявил, что это вопрос недель, когда мы должны узнать, серьезно ли настроена Россия, чтобы положить конец этой катастрофе. Теперь цивилизованный мир ждет ответа, действительно ли Россия настроена серьезно», — отметила Брюс.

Представитель внешнеполитического ведомства Штатов подчеркнула, что основным ориентиром для Дональда Трампа и его команды остается необходимость немедленно остановить боевые действия в Украине.

Американские чиновники, добавила Брюс, активно проводят переговоры «с четкой мотивацией найти путь к прекращению российско-украинской войны, чтобы остановить кровопролитие».

Напомним, Трамп ждет ответа Путина о прекращении огня уже на этой неделе.