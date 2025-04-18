Трамп ждет ответа Путина о прекращении огня уже на этой неделе

Президент США Дональд Трамп заявил, что ждет от Российской Федерации решения о прекращении войны в Украине уже на этой неделе. Об этом Трамп заявил во время общения с журналистами в Белом доме.

Журналисты спросили у Трампа, как долго Штаты будут ждать от российского диктатора Владимира Путина ответ на предложение о перемирии. А также о том, наложат ли Штаты новые санкции на Россию.

«Мы узнаем об этом на этой неделе. Мы собираемся получить от них информацию на этой неделе, очень скоро, и посмотрим. Но мы хотим, чтобы это прекратилось. Мы хотим, чтобы смерть и убийства прекратились», — ответил на это Трамп.

Напомним, Трамп рассказал, что думает о Зеленском.