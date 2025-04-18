США сокращают военный контингент в Сирии

Соединенные Штаты Америки начали выведение сотен военных из северо-восточной части Сирии. Также закрывается несколько американских военных баз в этой стране на Ближнем Востоке. Об этом сообщает The New York Times.

Указывается, что американское военное командование закрывает три из восьми своих небольших баз на северо-востоке Сирии в пределах сокращения контингента с 2000 до 1400 военных.

«Закрываются базы: Миссия поддержки Миссии Грин Уиллидж, M.S.S. Евфрат, и еще один „гораздо меньший“ объект», — уточняет издание.

Американские чиновники сообщили СМИ, что через 60 дней командование США оценит целесообразность дальнейшего сокращения войск в Сирии. Один из чиновников также отметил NYT, что военные планируют оставить в стране не менее 500 солдат.

Как пишет The New York Times, стартовавшее в четверг сокращение базируется на рекомендациях полевых командиров по закрытию и объединению баз и уже одобрено Пентагоном и Центральным командованием.

В уменьшенном составе — в частности со спецназовцами — силы США продолжат поддержку Сирийских демократических сил (SDF) и будут помогать в функционировании лагерей для заключенных.

Напомним, американские войска могут покинуть Восточную Европу.