В ВОЗ согласовали историческое решение по борьбе с пандемиями

Члены Всемирной организации здравоохранения достигли исторического соглашения о том, какие уроки они извлекли из пандемии COVID-19, а также как подготовить мир к будущим пандемиям. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.

Проблемы на пути к соглашению касались, в частности, вопроса справедливого распределения лекарств и вакцин между богатыми и бедными странами.

СМИ отмечает, что юридический пакт многие называют победой для Всемирной организации здравоохранения. В заявлении организации подчеркивается, что после более чем трех лет интенсивных переговоров страны-члены сделали значительный шаг вперед в усилиях, направленных на укрепление безопасности мира перед новыми пандемиями.

США, как крупнейший донор ВОЗ, не будут участвовать в пакте. Американские представители покинули переговоры после того, как президент США Дональд Трамп инициировал процесс выхода из организации, когда вступил в должность.

«Это исторический момент и демонстрация того, что с США или без них страны преданы сотрудничеству и силе многосторонности», — подчеркнула основательница глобального аналитического центра Spark Street Advisors Нина Швальбе.

Напомним, глава ВОЗ анонсировал новую пандемию.