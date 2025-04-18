Китай поставляет оружие России, — Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила разведывательные данные о поставках Китаем пороха и артиллерии России, а также о производстве некоторого оружия представителями КНР непосредственно на территории РФ. Об этом глава государства отметил во время брифинга в четверг, 17 апреля.

«Наконец мы получили информацию, что Китай поставляет оружие Российской Федерации. На сегодня у нас есть общая информация от Службы безопасности, от разведок о порохе, артиллерии. И я думаю, что мы очень подробно сможем об этом рассказать на следующей неделе... Также считаем, что представители Китая занимаются производством некоторого оружия на территории России», — подчеркнул Зеленский.

Во время своего разговора с китайским лидером Си Цзиньпином, тот дал слово, что оружие продавать и отправлять в Россию не будет.

«Но, к сожалению, мы видим сейчас другую информацию. У нас уже есть факты об этой работе Китая и России по усилению их обороноспособности, и это плохие факты», — добавил Зеленский.

Он заверил, что соответствующие документы будут переданы на следующей неделе.

Напомним, по словам Зеленского, Китай поддерживает военную агрессию России против Украины.