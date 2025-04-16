Одна из областей в Пасхальную ночь изменит продолжительность комендантского часа

В Хмельницкой области в Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, комендантский час будет действовать с полуночи до 03:00. Также будут усилены меры безопасности в этот период. Об этом заявил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.
«Понимаю, насколько важен этот праздник для каждого из нас. В мирное время храмы были переполнены верующими. Но, к сожалению, четвертый год большой войны вносит свои коррективы. Недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы наших городов и сел, и наша область не исключение, заставляют нас быть особенно бдительными», — написал Тюрин.
Во время сокращенного комендантского часа будут усилены меры безопасности:
— состоялось совещание с духовенством области по организации празднования;
— пожарные проводят противопожарные инструктажи;
— правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;
— необходимо обеспечить доступность укрытий в случае воздушной тревоги.
Напомним, оккупанты ввели комендантский час для детей в Луганской области.