Одна из областей в Пасхальную ночь изменит продолжительность комендантского часа

В Хмельницкой области в Пасхальную ночь, с 19 на 20 апреля, комендантский час будет действовать с полуночи до 03:00. Также будут усилены меры безопасности в этот период. Об этом заявил глава Хмельницкой областной военной администрации Сергей Тюрин.

«Понимаю, насколько важен этот праздник для каждого из нас. В мирное время храмы были переполнены верующими. Но, к сожалению, четвертый год большой войны вносит свои коррективы. Недавние трагедии в Кривом Роге, Сумах, постоянные вражеские обстрелы наших городов и сел, и наша область не исключение, заставляют нас быть особенно бдительными», — написал Тюрин.

Во время сокращенного комендантского часа будут усилены меры безопасности:

— состоялось совещание с духовенством области по организации празднования;

— пожарные проводят противопожарные инструктажи;

— правоохранители будут патрулировать в усиленном режиме;

— необходимо обеспечить доступность укрытий в случае воздушной тревоги.

Напомним, оккупанты ввели комендантский час для детей в Луганской области.