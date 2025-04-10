Разработчик ChatGPT подал в суд на Илона Маска

Американская компания OpenAI — разработчик чат-бота ChatGPT — подала встречный иск против миллиардера и главы Департамента эффективности правительства США Илона Маска, ссылаясь на систематические преследования с его стороны. Об этом сообщает Reuters в четверг, 10 апреля.

Компания утверждает, что Маск испытал все доступные инструменты, чтобы нанести ущерб компании.

«Непрерывные действия Илона против нас — это просто недобросовестная тактика, направленная на то, чтобы замедлить OpenAI и захватить контроль над ведущими инновациями в области искусственного интеллекта для собственной выгоды», — говорится в заявлении.

Маск у иске против OpenAI обвиняет стартап в отказе от своей некоммерческой миссии, которая имела целью гарантировать, что его исследования ИИ принесут пользу всему человечеству. Маск добивался предварительного судебного запрета, чтобы остановить переход OpenAI в коммерческую корпорацию. В марте суд отклонил запрос, но разрешил передать дело на рассмотрение суда присяжных весной 2026 года.

Илон Маск и генеральный директор OpenAI Сэм Альтман вместе основали компанию OpenAI в 2015 году. Однако Маск покинул ее еще до того, как она стала одним из лидеров в сфере технологий. В 2019 году ее было преобразовано в структуру с ограниченной прибылью, и теперь руководство компании пытается снова реструктуризовать ее в общественную корпорацию.

Напомним, Маск наехал на Apple из-за искусственного интеллекта.