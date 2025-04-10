Названа дата, когда в Украину вернется весенняя погода

Стало известно, когда в Украину вернется весенняя погода. Об этом поведала пресс-секретарь Гидрометцентра Наталья Птуха.

Эксперт небесной канцелярии говорит: «На территорию Украины сейчас продолжает влиять холодная арктическая воздушная масса из северных широт и, в дополнение, сегодня у нас еще проходит с северного направления, с северо-западного, атмосферный фронт – достаточно активный».

Добавляется: «И так как он холодный, в холодном воздухе находится, то, конечно, он приносит вот такие осадки в виде мокрого снега».

Сообщается, что в дальнейшем этот атмосферный фронт будет продвигаться к юго-восточным регионам и там также ожидаются осадки смешанной фазы – преимущественно мокрый снег.

Указывается, что ближайшей ночью над юго-восточными и частично центральными регионами нашей страны может образоваться локальный циклон.

По ее словам, это связано с тем, что атмосферный фронт, который приближается, встретит на своей волне более теплую воздушную массу, в связи с чем более интенсивные осадки могут быть в Херсонской, Днепропетровской, Кировоградской областях, а также, частично, в Полтавской.

Информируется, что в дальнейшем в Украине ожидаются более высокие температурные показатели.

Сказано: «С запада поступают атмосферные фронты, сначала на запад они принесут также осадки смешанной фазы, но уже после этих осадков в западных областях в субботу будет более высокое значение температуры. В воскресенье уже большая часть территории Украины, в принципе, почувствует, что весенняя погода возвращается».

Подчеркивается, что осадки будут постепенно прекращаться.

Резюмируется: «Следующая неделя уже обещает быть с весенними, достаточно классическими, температурами. В большинстве регионов будет 13-17 тепла начиная с 15 апреля».

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