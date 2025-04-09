Стало известно, угрожают ли украинцам ядовитые нидерландские авокадо

Госпродпотребслужба Украины сделала важно заявление. Жителей нашей страны уверяют, что никаких ядовитых авокадо из Нидерландов в продаже нет.
Ранее такие слухи активно муссировались в социальных сетях.
Однако, как говорят чиновники, официальных подтверждений этой информации не существует.
В то же время, по данным RASFF, нидерландская сторона приняла решение не распространять опасную продукцию, в связи с чем в настоящее время партия авокадо утилизирована.
Ранее в Турции сотни людей отравились шаурмой.