Трамп ответил Зеленскому по поводу Patriot

Президент США Дональд Трамп фактически обвинил Украину в том, что она начала войну против Российской Федерации. Об этом он заявил на пресс-конференции во время встречи с президентом Сальвадора Наибом Букеле.

Один из журналистов спросил у Трампа говорил ли он с президентом Украины Владимиром Зеленским относительно его предложения приобрести больше ракетных батарей для Patriot?

«О, я не знаю. Он всегда хочет покупать ракеты, знаете ли. Он против... Слушайте, когда вы начинаете войну, вы должны знать, что можете выиграть эту войну. Вы не начинаете войну против кого-то, кто в 20 раз больше вас, а потом надеетесь, что люди дадут вам какие-то ракеты», — заявил Трамп.

Таким образом Трамп фактически заявил, что это Украина начала войну. При этом президент США заявил, что уже предоставлял Украине оружие, вспомнив о передаче из 37 пусковых комплексов Джавелин и более двух сотен ракет к ним в конце 2017 года.

По мнению Трампа, именно это оружие позволило тогда Украине выиграть «первую большую битву с танками».

Напомним, Украина хочет купить у США оружия на 50 млрд долларов.