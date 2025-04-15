В ЕС нашли способ, как убедить Трампа отказаться от пошлин, — Politico

Евросоюз предложит США покупать больше газа, надеясь что это предложение заставит президента Дональда Трампа отказаться от новых импортных тарифов. Об этом сообщает Politico.

По информации издания, ЕС планирует возобновить переговоры с США об увеличении закупок сжиженного природного газа (СПГ) и готовит конкретные инициативы.

Таким образом европейцы хотят развеять недовольство Трампа состоянием трансатлантической торговли, сообщили изданию трое европейских чиновников, знакомых с закрытыми переговорами.

В частности, ЕС рассматривает возможность объединить спрос стран. Это механизм, который позволит странам-членам блока делать большие, общеевропейские заказы, чтобы удовлетворить требования Белого дома, но в то же время получить лучшие ценовые условия.

Это предложение не новое, отмечает Politico. Евросоюз уже в течение нескольких месяцев пытался убедить администрацию Трампа о сотрудничестве в энергетической сфере, но дипломатические усилия были тщетными из-за путаницы и равнодушия в Вашингтоне. Теперь, однако, ситуация изменилась, поскольку рынки падают, а бизнес лоббирует изменение курса.

«Эти предложения уже давно на столе, но мы надеемся, что сейчас появилось окно возможностей для прогресса», — рассказал один из чиновников.

Впрочем, ЕС имеет ограниченное влияние на рынок: в итоге именно компании, а не правительства, заключают соглашения о поставках СПГ. Некоторые страны-члены уже заявили, что их фирмы импортируют из США максимально возможный объем.

К тому же остается непонятным, насколько эффективным будет механизм объединенного спроса.

Напомним, Трамп выдвинул Европе условие на $350 миллиардов, чтобы ослабить введенные пошлины.