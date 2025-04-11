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Новости > «Коалиция решительных» назвала четыре цели для сил в Украине

«Коалиция решительных» назвала четыре цели для сил в Украине

Александр Панько
11.04.25 11:44
127
«Коалиция решительных» назвала четыре цели для сил в Украине

«Коалиция решительных» разработала план поддержки Украины. Он предусматривает четыре цели, в том числе обеспечение безопасного неба. Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, сообщает The Guardian.

Во время открытия встречи «коалиции решительных» Хили поблагодарил более 200 военных планировщиков из 30 стран, которые работают над возможностью «поставить Украину в максимально сильное положение для защиты ее суверенитета и сдерживания любой дальнейшей российской агрессии».

Министр добавил, что планы коалиции хорошо проработаны, поставлены четкие цели:

— обеспечить безопасное небо;

— обеспечить безопасное море;

— обеспечить мир на суше;

— поддержать украинские вооруженные силы, чтобы " они стали самым сильным сдерживающим фактором«.

«Наши силы по обеспечению безопасности Украины будут представлять собой надежный и заслуживающий доверия механизм обеспечения безопасности, чтобы любой мир, достигнутый в результате переговоров, принес то, что обещал президент Трамп (президент США Дональд Трамп), — прочный мир для Украины», — уточнил министр.

Хили заверил, что коалиция «не может поставить под угрозу мир, забыв о войне», поскольку Украине необходима дополнительная поддержка.

«Мы активизируемся. Мы настроены серьезно. Мы посылаем сигнал президенту Путину (российскому диктатору Владимиру Путину), министру обороны Умерову (главе Минобороны Украины Рустему Умерову) и украинскому народу. Мы стоим с вами в борьбе, и мы будем стоять с вами в мире», — добавил он.

Министр обороны Украины Рустем Умеров в свою очередь отметил, что «коалиция решительных» — это новый формат долгосрочной поддержки Украины и безопасности в Европе. В коалицию вошли страны, которые готовы работать для устойчивого и долгосрочного мира.

Также это шаг к модернизации архитектуры безопасности в Европе — адекватный ответ на угрозу со стороны России.

Напомним, шесть стран готовы развернуть свои войска в Украине.

Тэги: Украина, войска, коалиция желающих, коалиция решительных

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