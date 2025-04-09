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Новости > Австрийцы рассказали об удивительной пользе черники для пожилых людей

Австрийцы рассказали об удивительной пользе черники для пожилых людей

Агата Кловская
09.04.25 15:55
107
Австрийцы рассказали об удивительной пользе черники для пожилых людей

Эксперты из лаборатории Wiener Kinderstudien Lab при Венском университете в Австрии поведали об удивительной пользе черники для пожилых людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что эта ягода снижает уровень плохого холестерина и улучшает кровообращение в мозге, снижая риск развития когнитивных нарушений.

В эксперименте участвовали 55 людей старше 60 лет с нормальным кровяным давлением и избыточным весом, которые вели малоподвижный образ жизни.

Добровольцев поделили на две группы: первая дважды в день употребляла напиток с черничным порошком, а вторая получала плацебо.

Указывается, что содержание черники в напитке было эквивалентно 1,5 стаканам свежих ягод.

Кроме этого на протяжении всего опыта подопытные выполняли легкие тренировки.

Выяснилось, что у людей из первой группы снизился уровень ЛПНП (плохого холестерина), а также произошло специфическое изменение уровня частиц ЛПВП и белка ApoA-I. АпоА-I (Аполипопротеин A1) служит основным носителем хорошего холестерина – липопротеинов высокой плотности. Он транспортирует холестерин из сосудов в печень и контролирует образование «бляшек».

Сообщается, что у тех, кто употреблял черничный напиток, увеличилось количество кишечных бактерий Coriobacteriales incertae sedis, участвующих в переработке антоцианов и полифенолов — ключевых антиоксидантов черники.

Поясняется, что антоцианы улучшают кровоснабжение мозга и снижают клеточный окислительный стресс. Подобный эффект способен замедлить возрастное снижение когнитивных способностей, таких как память и внимание.

Резюмируется: «Черника богата витаминами C и K, марганцем и клетчаткой. Эти пищевые компоненты помогают поддерживать иммунитет, прочность костей и пищеварение».

Ранее иммунолог из США составила список продуктов против старения.

Тэги: ученые, здоровье, мир, наука

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