Диетолог из США назвала продукты, которые вызывают стресс

Популярный диетолог из США Шелли Боллс поведала кое-что важное. Она составила список продуктов, которые вызывают стресс.

По словам специалиста, алкоголь, жареная пища, кофеин, рафинированные углеводы и продукты с высоким содержанием сахара и соли способны стимулировать выработку гормонов стресса, таких как кортизол.

Указывается на то, что диета и стресс могут напрямую влиять друг на друга.

Она говорит: «Большое количество выпечки, хлеба, фабричных сладостей и напитков с высоким содержанием сахара в рационе может провоцировать скачки уровня глюкозы в крови. Колебания уровня сахара в крови, по мнению некоторых ученых, приводят к негативным изменениям в настроении, таким как гнев, тревожность и раздражительность».

Сообщается также, что значительное снижение уровня глюкозы после первоначального подъема также часто приводит к упадку сил, что снижает работоспособность и затрудняет выполнение повседневных задач (например, трудовых), что усугубляет тревогу и стресс.

Медик отмечает, что продукты, которые вызывают колебания уровня сахара в крови, могут также приводить к воспалению в организме.

Добавляется, что обе реакции могут приводить к выработке гормонов стресса, таких как кортизол.

Сказано, что к наиболее явным провокаторам воспаления и скачков сахара относят рафинированные углеводы (белый хлеб, макаронные изделия, муку), а также алкоголь.

Резюмируется: «Общее воспаление в организме также может усилиться при злоупотреблении соленой, жареной пищей и кофеином. Нежирный белок в курице и твороге, полезные жиры в составе орехов и рыбы, а также богатые клетчаткой овощи и фрукты, напротив, обладают противовоспалительным эффектом».

Ранее иммунолог из США составила список продуктов против старения.