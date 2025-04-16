Названо число иностранных добровольцев в рядах ВСУ

Около 20 тысяч иностранных добровольцев вступили в ряды ВСУ с начала войны. По словам представителя правительства в Верховной Раде Тараса Мельничука Кабинет министров упростил процедуру их привлечения.

Сказано, что правительство внесло изменения в ряд нормативных актов: Положение о территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, в Особенности публичных закупок во время военного положения, Положение о центрах рекрутинга ВСУ и в Положение о Центре рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства.

Говорится, что были расширены полномочия Центра рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства, центров рекрутинга ВСУ и ТЦК по осуществлению мероприятий по перевозке кандидатов на службу из-за границы в Украину.

Добавляется, что изменения также касаются организации питания и проживания таких кандидатов. Так, в частности, разрешается осуществлять без использования электронной системы публичных закупок.

Справка :

Центр рекрутинга иностранцев и лиц без гражданства в Украине – специализированный государственный орган, созданный для привлечения иностранцев и лиц без гражданства к прохождению военной службы по контракту в ВСУ, Национальной гвардии и Государственной специальной службе транспорта.

Ранее Зеленский предложил продлить военное положение и всеобщую мобилизацию.