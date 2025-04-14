Синоптики обнадежили украинцев прогнозом на ближайшие дни

Синоптики рассказали, какой будет погода в Украине в ближайшие дни. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что во вторник, 15 апреля, по стране будет преимущественно сухо, только на Закарпатье и Прикарпатье пройдет небольшой дождь. Ветер южный, юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью 1-6 тепла, в южных, восточных и центральных областях на поверхности почвы заморозки от минус 3 до 0. Днем 15-20 тепла, на Закарпатье и побережье морей плюс 10-15.

В Киеве завтра будет без осадков, ветер южный, 7-12 м/с. Ночью 4-6 тепла, днем плюс 16-18.

Также информируется, что в среду, 16 апреля, в западных областях пройдет небольшой кратковременный дождь, днем местами гроза, на остальной территории нашей страны будет без осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Ночью 3-8 тепла, днем плюс 17-22.

В украинской столице послезавтра будет сухо, ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Ночью 6-8 тепла, днем около плюс 20.

Ранее в Украине резко снизилось потребление электричества.