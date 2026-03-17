Зеленский объяснил, почему так важно остановить Россию

Президент Украины Владимир Зеленский призвал остановить Россию. Политик объяснил, почему это так важно.

Он сказал: «У России есть интересы на Ближнем Востоке. Она была союзником прежнего сирийского режима и остается союзником нынешнего иранского режима. У них общие интересы с Северной Кореей – они союзники».

Добавляется: «У них есть интересы в Европе, в частности подрыв единства ЕС. Теперь мы видим, что, даже находясь под ударами, иранский режим наносит ответные удары. Страны Ближнего Востока не полностью готовы отражать такие массированные атаки».

Отмечается: «Именно это я пытаюсь донести: остановить Россию означает остановить много разных войн».

