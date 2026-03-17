Новости > Во Львове возникли проблемы с газом – названа причина

Во Львове возникли проблемы с газом – названа причина

Агата Кловская
17.03.26 14:00
211
Во Львове возникли проблемы с газом – названа причина

В понедельник, 16 марта, во Львове в районе Галицкого перекрестка взорвался автобус. Из-за этого возникли проблемы с газом.

Местный горсовет информирует: «Вечером из-за падения высоковольтного кабеля и попадания напряжения в газовую сеть произошло возгорание оборудования. В результате этого также загорелся автобус, который был припаркован рядом».

Добавляется: «Пожар локализовали еще вечером, однако для безопасности временно прекратили подачу газа».

К счастью, никто не пострадал.

Уточняется, что без газа сейчас остаются село Малехов, улица Владимира Великого в городе Дубляны, частично улица Богдана Хмельницкого во Львове.

Указывается, что восстановление газоснабжения уже начали, работы могут продлиться несколько часов, поэтому в течение дня возможны временные неудобства также в близлежащих населенных пунктах.

Ранее во Львове горела гостиница – есть пострадавшие.

Тэги: газ, Львов, общество, регионы, новости Украины

