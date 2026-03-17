Украинцам рассказали, какой будет погода 18 марта

Синоптики рассказали, какая погода ждет украинцев в среду, 18 марта. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что погодные условия ухудшатся.

Там, на Левобережье местами ожидается небольшой дождь, ночью с мокрым снегом. На остальной территории нашей стране будет без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 4-9, в Закарпатье 10-15 тепла, на юго-востоке ночью плюс 1-6, днем 7-12 тепла.

В Киеве завтра будет сухо. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Ночью от 0 до 2 тепла, днем плюс 5-7.

Ранее в Киев официально пришла весна.