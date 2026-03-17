Польша наотрез отказалась отправлять свои войска в Иран

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что его страна не станет отправлять свои войска в Иран. Произошло это на заседании правительства.

Чиновник категорично сказал: «Польша не направит войск в Иран. Этот конфликт не касается непосредственно нашей безопасности».

Добавляется: «Польша имеет иные задания в рамках НАТО. Это касается как сухопутных, воздушных сил, так и морских. То, что у нас есть в распоряжении, если речь идет о море, должно служить безопасности Балтики. И наши партнеры, в том числе американцы, это очень хорошо понимают».

Резюмируется: «Нет повода для беспокойства. Правительство не предусматривает никакой экспедиции в направление Ирана».

Ранее Трамп приказал прекратить любые переговоры с Ираном.