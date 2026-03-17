В Украине вспыхнули первые в этом году лесные пожары

Первые в 2026-м году лесные пожары вспыхнули в западных областях Украины. Об этом информирует государственное предприятие «Леса Украины».

Сообщается, что в течение недели в лесных массивах Закарпатской, Львовской и Волынской областей было ликвидировано восемь пожаров на общей площади 8,9 га.

Также добавляется, что главной причиной возгораний остается сжигание сухой травы владельцами паев на территориях, граничащих с лесным фондом. Во всех случаях пламя удалось ликвидировать или остановить на подступах к лесу благодаря совместным действиям гослесхрана, ГСЧС и полиции.

Кроме этого говорится, что гослесхрана перешла на усиленный режим патрулирования. За последнюю неделю за нарушение правил пожарной безопасности уже составлено 21 административный протокол.

Украинцам напомнили, что сжигание сухой растительности наказывается штрафами в размере от 3 060 до 150 тысяч гривен, а в отдельных случаях предусматривает уголовную ответственность.

Ранее жертвами пожара во Львовской области стали маленькие дети.