Украина получила заключительные условия для членства в ЕС

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко сделала важное заявление. По ее словам, наша делегация в Брюсселе получила от ЕС условия для вступления по трем заключительным переговорным кластерам.

Она сказала: «Речь идет о кластерах 3 «Конкурентоспособность и инклюзивное развитие», 4 «Зеленая повестка дня и устойчивое развитие» и 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности». Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС – впервые в истории».

Отмечается также, что в прошлом декабре наша сторона получила условия – бенчмарки – по трем другим кластерам: 1 «Основы процесса вступления в ЕС», 2 «Внутренний рынок» и 6 «Внешние отношения».

Говорится: «Мы уверенно движемся по намеченному пути евроинтеграции. Следующие шаги – успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС. Правительство продолжит выполнять условия вступления – будет внедрять необходимые реформы, меры и отчитываться перед ЕС».

