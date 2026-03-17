Одна из сильнейших сборных мира готова бойкотировать чемпионат мира

Сборная Испании по футболу готова рассмотреть возможность отказа от участия в чемпионате мира по футболу 2026 из-за дипломатической напряженности с США.

По информации источника, конфликт возник после того, как Мадрид отказался разрешить американской военной авиации использовать испанские базы для операций, связанных с ситуацией вокруг Ирана. После этого Трамп резко раскритиковал Испанию, заявив, что США могут прекратить торговые отношения со страной.

Сообщается, что Королевская испанская футбольная федерация в настоящее время анализирует ситуацию и возможные варианты действий.

