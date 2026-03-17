Гастроэнтеролог предупредил об опасности хурмы

Российский гастроэнтеролог Магомедтагир Ибрагимов предупредил об опасности хурмы. Есть ее можно не всем.

Медик сказал: «Хурма чрезвычайно богата содержанием грубых пищевых волокон. Может ли произойти острая кишечная непроходимость от одной хурмы? Маловероятно. Но такое может произойти, если есть проблемы с ЖКТ. К примеру – сниженная моторика желудка или кишечника, либо человек пожилого возраста, и при этом съедено много хурмы, условно – три-пять и более, особенно на голодный желудок».

Эксперт отмечает, что, во избежание проблем с пищеварением даже здоровому человеку не рекомендуется есть больше двух плодов хурмы за раз.

Добавляется, что не следует сочетать данный фрукт с кисло-молочными и морепродуктами.

