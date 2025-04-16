Оксана (2025): в Париже покажут хужожественный фильм про «Femen»

16 апреля, в Париже состоится премьера полнометражного фильма «Оксана», снятого французской режиссёром Шарлен Фавье. Лента рассказывает о жизни трех украинок, основавших движение «Femen».

В центре сюжета фильма «Оксана» - история художницы и соосновательницы «Femen» Оксаны Шачко.

Шачко создала «Femen» в 2008 году в городе Хмельницкий вместе с двумя другими украинскими активистками — Анной Гуцол и Александрой Шевченко.

Изначально активистки выходили на протесты в нижнем белье. Однако в 2009 году Шачко первой обнажила грудь во время акции протеста в Киеве.

Из-за давления со стороны тогдашних украинских властей активистки эмигрировали во Францию, где Оксана Шачко впоследствии покончила с собой.

В главных ролях украинские актрисы Альбина Корж (в роли Оксаны Шачко), Владислава Коровай (в роли Александры Шевченко), Оксана Жданова (в роли Анны Гуцол) и Марина Кошкина (в роли Инны Шевченко).

Съёмки фильма должны были проходить на территории Украины, однако из-за полномасштабного вторжения РФ их перенесли в Будапешт.

Как сообщил источник в «Femen», кинолента выйдет в прокат в Европе. В то же время премьера фильма в Украине пока остаётся под вопросом. «Неизвестно, сочтут ли его политически корректным в нынешнем контексте», - говорит источник.