Испанский медик назвал продукты от тахикардии

Популярный кардиолог из Испании Аурелио Рохас поведал о том, как справиться с тахикардией, то есть учащенным сердцебиением. Он назвал полезные продукты.

Это авокадо, шпинат и кефир.

Специалист говорит, что авокадо является богатым источником магния, калия и полезных жиров, необходимых для нормальной сердечной функции.

Шпинат, в свою очередь, содержит магний и фолиевую кислоту. Эти вещества способствуют регулированию вегетативной нервной системы. Вегетативный или автономный отдел нервной системы регулирует деятельность внутренних органов, в том числе миокарда.

Что касается кефира, то, по его словам, благодаря пробиотикам, триптофану и другим биоактивным веществам он улучшает состояние кишечника и способствует выработке серотонина, то есть гормона, снижающего стресс и, соответственно, сердечную нагрузку.

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