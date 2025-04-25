Испанский медик назвал продукты от тахикардии

Популярный кардиолог из Испании Аурелио Рохас поведал о том, как справиться с тахикардией, то есть учащенным сердцебиением. Он назвал полезные продукты.
Это авокадо, шпинат и кефир.
Специалист говорит, что авокадо является богатым источником магния, калия и полезных жиров, необходимых для нормальной сердечной функции.
Шпинат, в свою очередь, содержит магний и фолиевую кислоту. Эти вещества способствуют регулированию вегетативной нервной системы. Вегетативный или автономный отдел нервной системы регулирует деятельность внутренних органов, в том числе миокарда.
Что касается кефира, то, по его словам, благодаря пробиотикам, триптофану и другим биоактивным веществам он улучшает состояние кишечника и способствует выработке серотонина, то есть гормона, снижающего стресс и, соответственно, сердечную нагрузку.
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