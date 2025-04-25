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Новости > Объявлена новая дата реванша Усик — Дюбуа

Объявлена новая дата реванша Усик — Дюбуа

Александр Панько
25.04.25 16:52
124
Объявлена новая дата реванша Усик — Дюбуа

Александр Усик и Даниэль Дюбуа уже скоро проведут реванш за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе — стала известна новая дата боя за все пояса. Об этом сообщает вторитетное боксерское издание The Ring.

Александр Усик и Даниэль Дюбуа проведут бой-реванш 19 июля 2025 года на легендарном стадионе «Уэмбли» в Лондоне.

Изначально поединок планировали на 12 июля, однако организаторы решили перенести его на неделю позже.

Это будет повторная встреча украинца и британца: в августе 2023 года Усик одержал победу техническим нокаутом в девятом раунде.

Организация реванша оказалась непростой. Усик должен был провести обязательную защиту титула WBO против Джозефа Паркера, а Дюбуа должен был драться за пояс IBF с Дереком Чисорой. Более того, Международная боксерская федерация обязала своего чемпиона провести защиту титула по линии организации.

Однако из-за высокого интереса со стороны промоутеров и трансляторов, а также после петиции о предоставлении реваншу статуса приоритетного WBO разрешила поединок, а команда Усика официально обратилась с просьбой сделать исключение.

Последний раз украинский боксер выходил в ринг в декабре 2024 года в реванше с Фьюри. Дюбуа же не боксировал с сентября — с тех пор, как нокаутировал Энтони Джошуа в пятом раунде. Поэтому бой на «Уэмбли» обещает быть не просто реваншем, а большим возвращением обоих боксеров и главным событием года в мире бокса.

Между тем букмекеры единодушно считают Усика фаворитом предстоящего поединка. Средние коэффициенты на исход боя выглядят следующим образом.

— победа Усика: 1.11-1.15;

— победа Дюбуа: 7.00-9.50;

— ничья: 26.00.

Букмекеры оценивают вероятность досрочной победы Усика (нокаутом или техническим нокаутом) с коэффициентами около 1.40-1.52, тогда как победа по очкам оценивается в пределах 3.40-3.60.

Большинство боксерских аналитиков и бывших чемпионов также склоняются к победе Усика, однако некоторые считают, что Дюбуа имеет шансы на реванш.

Так, бывший чемпион мира Тони Беллью думает, что «Дюбуа будет остановлен между восьмым и двенадцатым раундами».

Еще один экс-чемпион мира Дюк Маккензи уверен, что украинец «завершит карьеру непобежденным».

А вот британский тренер Марк Тиббс отмечает, что «Дюбуа стал лучше после предыдущего боя».

«Если он с самого начала превратит поединок в технический бой, тогда это будет настоящий близкий реванш. Шансы 50 на 50», — говорит он.

Напомним, Александр Усик признан лучшим боксером года по версии WBC.

Тэги: бокс, спорт, Александр Усик, Даниэль Дюбуа

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