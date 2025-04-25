В выходные погода в Украине будет не самой приятной

Синоптики поведали, чего ждать от погоды в выходные. Свой прогноз украинцам сообщил Гидрометцентр.

Информируется, что в субботу, 26 апреля, ночью в западных, северных и Черкасской областях, днем в южных, восточных, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях и в Карпатах пройдут кратковременные дожди, на юге и юго-востоке с грозой. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Ночью плюс 5-10, днем 11-16 тепла, на юге и востоке плюс 19-24. В Карпатах ночью от 4 мороза до 1 тепла, днем плюс 6-11.

В Киеве завтра ночью ожидается кратковременный дождь, днем будет без осадков, ветер северный, 7-12 м/с. Ночью плюс 8-10, днем 12-14 тепла.

Кроме этого говорится, что в воскресенье, 27 апреля, в нашей стране будет преимущественно без осадков, только на северо-востоке и востоке днем местами пройдут небольшие дожди. Ветер преимущественно северный, 7-12 м/с.

Ночью 1-6 тепла, в западных и северных областях на поверхности почвы заморозки от минус 5 до 0, днем 9-14 тепла.

В украинской столице послезавтра будет сухо, ветер северный, 7-12 м/с. Ночью 1-3 тепла, на поверхности почвы заморозки от минус 5 до 0, днем 9-11 тепла.

Ранее в Киеве был зафиксирован интересный температурный рекорд.