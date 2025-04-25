Под Москвой взорвали видного российского генерала Ярослава Москалика

В Московской области в городе Балашиха взорвался автомобиль Volkswagen, в результате чего погиб генерал-майор Ярослав Москалик, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ. Об этом сообщают российские СМИ и Телеграм-каналы в пятницу, 25 апреля.

«Автомобиль в Балашихе подорвали с помощью самодельного взрывного устройства — оно было заложено внутри, рядом с газобаллонным оборудованием, и активировано дистанционно в момент выхода жертвы из подъезда», — говорится в сообщении.

Российский следственный комитет подтвердил факт взрыва в городе Балашиха и уже возбудил уголовное дело, но не указал, по какой статье.

«На место происшествия выехали следователи СК РФ, криминалисты и эксперты ведомства, а также оперативные подразделения правоохранительных органов», — заявили в ведомстве.

Немного позже следственный комитет подтвердил гибель Ярослава Москалика. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и незаконном обращении взрывчатых веществ (ст.105, ст.222.1 УК РФ).

Напомним, в самом центре Киева взорвался автомобиль.