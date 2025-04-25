Зеленский заявил, что уважает Трампа. Но есть нюанс

Соединенные Штаты Америки являются сильным стратегическим партнером, и это было бы полезно в вопросе давления по мирным переговорам на Российскую Федерацию. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью основателю Daily Wire Бену Шапиро.

«Мы считаем (Соединенные Штаты) сильным стратегическим партнером с влиянием, и нам бы очень хотелось добиться мира через силу. Это было бы полезно в отношении России. Чтобы сила была направлена на Россию, потому что она является агрессором», — рассказал Зеленский.

По его словам, он уважает тот факт, что президент США Дональд Трамп ищет мира, хотя и имеет свой подход.

«Я очень уважаю тот факт, что он ищет мир. Это его подход. Но вы не должны говорить, что Украина начала эту войну. Я считаю, что нашим людям больно это слышать. Вот почему мы так отреагировали», — ответил Зеленский.

Напомним, Зеленский раскритиковал спецпосланника Трампа за «российские нарративы».