Трамп сделал новые скандальные заявления по поводу Украины

Президент США Дональд Трамп дал интервью журналу Time. В нем политик сделал несколько скандальных заявлений по поводу Украины.

Он сказал: «Переговоры проходят очень хорошо, и мы очень близки к заключению соглашения».

Американский лидер добавил: «Я думаю, что, пока я президент, достижение мира возможно, очень вероятно. Если президент кто-то другой, то это невозможно».

В то же время, глава государства заявил: «Думаю, что конфликт начался, когда власти Украины начали говорить о вступлении в НАТО. Если бы этот вопрос не был поднят, было бы гораздо больше шансов, что он вообще не начался бы».

Дональд Трамп также отметил: «Я не думаю, что они когда-нибудь смогут вступить в НАТО».

Кроме этого, было произнесено: «Крым останется с Россией».

Ранее Трамп рассказал о «большой уступке» со стороны России.