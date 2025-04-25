Трамп рассказал о «большой уступке» со стороны России

Российская Федерация предложила не захватывать всю территорию Украины, как уступку для достижения мира. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

На вопрос журналиста о том, какие уступки уже сделала Россия для достижения мира, Дональд Трамп заявил, что прекращение войны и отказ от захвата всех территорий Украины является, по его мнению, «достаточно большой уступкой».

«Уступка России — это прекращение войны и отказ от захвата всей Украины», — сказал президент США.

Напомним, Кремль готов к сделке с США по Украине, но есть условие.