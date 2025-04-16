Медик поведала, сколько часов в неделю может говорить человек

Российский врач Светлана Романенко поведала о том, сколько часов в неделю может говорить человек без вреда для здоровья. Есть свои нюансы.

Она отметила: «Суммарное количество часов, наговариваемое человеком в неделю, не должно превышать двадцати. Равномерное распределение нагрузки в течение дня и рабочей недели, отдых в течение тридцати минут после двух часов непрерывной голосовой нагрузки поможет избежать перенапряжения голосовых складок».

Специалист добавляет, что для профилактики нарушений голоса нужно не кричать, не петь громко, особенно, если человек не умеет делать это правильно, и дозировать свои голосовые нагрузки.

Указывается: «К группе риска относятся люди голосо-речевых профессий: певцы, преподаватели, дикторы, менеджеры. То есть те люди, которые постоянно сталкиваются с повышенными голосовыми нагрузками. Для этих пациентов предотвратить и снизить риск заболевания гортани кроме общих правил поможет освоение техник правильного голосоведения с помощью педагога по технике речи, педагога по вокалу или фонопеда».

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