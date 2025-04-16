Россия пригрозила Польше и странам Балтии. Варшава ответила

В случае конфликта между Россией и НАТО первыми пострадают страны Балтии и Польша. Об этом заявил глава российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин после встречи с правителем Беларуси Александром Лукашенко, передает Белта.

Отмечается, что Нарышкин обвинил эти страны в «особой агрессивности» и «брязкании оружием», напомнив о намерениях Польши укрепить границы и разместить на своей территории ядерное оружие США:

«Они должны понять (хотя пока что не понимают), что в случае агрессии со стороны Североатлантического альянса против Союзного государства ущерб будет нанесен, безусловно, всему блоку НАТО, но в большей степени первыми, кто пострадает, — это носители таких идей, носители среди политических кругов Польши и прибалтийских стран».

На слова Нарышкина отреагировал президент Польши Анджей Дуда, назвав их примером «классической российской дезинформации», передает Onet.

По его словам, заявление Нарышкина «вводит в заблуждение» и является «характерным для советской школы пропаганды».

«Это говорит Россия, которая передислоцирует свое ядерное оружие в Беларусь, нагло приближая его к границам НАТО и Европейского Союза. Россия, которая ведет себя агрессивно по отношению к НАТО и преследует свой жестокий и кровожадный империализм, атакуя Украину на протяжении последних трех лет», — сказал польский лидер.

Он подчеркнул, что НАТО является чисто оборонительным альянсом, который отвечает только на провокационные действия, такие как агрессия со стороны России.

Напомним, в ГУР сказали, за какое время РФ может захватить страны Балтии.